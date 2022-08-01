***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
01.08.2022 16:21
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 134.191.402 62.061.123 85.950.815 20.672.606
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.484.137 -2.311.018 -1.484.137 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
132.707.265 59.750.105 84.466.678 20.672.606
BRÜT KAR (ZARAR)
132.707.265 59.750.105 84.466.678 20.672.606
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -52.935.462 -30.019.260 -32.875.932 -14.261.548
Pazarlama Giderleri
Not.29 -7.564.741 -3.410.452 -3.790.433 -1.553.634
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 25.473.672 9.882.942 16.371.853 3.619.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -14.496.185 -6.047.522 -10.255.181 -3.757.422
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.184.549 30.155.813 53.916.985 4.719.054
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 524.179 1.897.657 522.335 1.896.823
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -2.940 0 -2.940 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
83.705.788 32.053.470 54.436.380 6.615.877
Finansman Gelirleri
Not.33 4.391.340 8.927.073 2.403.269 5.032.239
Finansman Giderleri
Not.33 -4.134.693 -3.304.096 -1.256.688 -1.108.090
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
83.962.435 37.676.447 55.582.961 10.540.026
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -21.116.835 -9.433.064 -14.528.441 -2.702.434
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-21.566.814 -9.814.897 -14.585.218 -2.873.285
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
449.979 381.833 56.777 170.851
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.36 62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç Not.36 1,58880000 0,94140000 1,03790000 0,26130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.022.118 -9.797.049
Dönem Karı (Zararı)
62.845.600 28.243.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
62.845.600 28.243.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.929.858 11.973.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 3.313.866 2.195.209
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-214.561 1.054.564
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -214.561 1.054.564
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-34.736 515.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 540.264 515.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -575.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
745.514 269.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -2.385 -28.323
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 747.899 297.661
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 21.116.835 9.433.064
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 2.940 -1.495.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.200.004 -42.388.829
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -663.039 2.730.508
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -27.314.048 -57.701.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.314.048 -57.701.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
22.400.938 -19.065.557
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 23.355.874 -18.871.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -954.936 -193.584
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -571.486 -178.943
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 15.119.116 30.591.468
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.119.116 30.591.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 10.715.697 -1.037.926
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -2.434.928 2.270.961
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.434.928 2.270.961
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.052.246 2.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
102.975.462 -2.172.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -161.302 -48.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -11.792.042 -7.575.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.569.080 1.281.969
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 8.599 1.577.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -2.577.679 -295.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.921.116 4.295.588
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 17.234.017 73.981.790
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -10.348.287 -67.965.291
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -2.174.006 -1.474.217
Ödenen Temettüler
Not.27 -26.946.010 0
Ödenen Faiz
Not.33 -689.215 -275.038
Alınan Faiz
Not.33 2.385 28.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.531.922 -4.219.492
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.531.922 -4.219.492
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 35.181.591 21.956.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 100.713.513 17.736.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 117.771.516 47.621.246
Finansal Yatırımlar
Not.7 665.557 2.518
Ticari Alacaklar
174.865.405 147.336.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 174.865.405 147.336.796
Diğer Alacaklar
20.788.884 43.981.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 20.492.521 43.848.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 296.363 133.320
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.548.295 976.809
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.548.295 976.809
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 5.691 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 74.330 22.084
ARA TOPLAM
315.719.678 239.941.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
315.719.678 239.941.168
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
2.271.031 1.479.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 2.271.031 1.479.138
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 4.228.064 2.659.013
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 4.554.753 4.687.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.004.702 673.781
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.004.702 673.781
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
No.35 870.116 457.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.982.975 13.011.734
TOPLAM VARLIKLAR
331.702.653 252.952.902
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 11.652.915 33.749
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 3.908.120 7.787.420
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8-37 1.771.467 1.639.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 2.136.653 6.148.290
Ticari Borçlar
148.410.160 130.672.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 148.410.160 130.672.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 18.439.147 7.723.451
Diğer Borçlar
4.844.731 7.279.659
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 4.844.731 7.279.659
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 14.583.208 4.808.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.731.346 1.954.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.457.050 1.105.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 274.296 849.296
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
203.569.627 160.260.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.569.627 160.260.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 2.537.307 2.986.415
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.354.253 1.477.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.354.253 1.477.300
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.891.560 4.463.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
207.461.187 164.723.717
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 124.241.466 88.229.185
Ödenmiş Sermaye
50.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-514.966 -627.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.848.409 18.192.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.937.577 -12.880.094
Net Dönem Karı veya Zararı
62.845.600 53.544.246
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.241.466 88.229.185
TOPLAM KAYNAKLAR
331.702.653 252.952.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Transferler
27 65.573.322 -65.573.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -153.732 28.243.383 28.089.651 28.089.651
Dönem Karı (Zararı)
28.243.383 28.243.383 28.243.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-153.732 -153.732 -153.732
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -495.532 15.570.798 77.471.282 28.243.383 150.789.931 150.789.931
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185
Transferler
27 5.655.719 47.888.527 -53.544.246
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 112.691 62.845.600 62.958.291 62.958.291
Dönem Karı (Zararı)
62.845.600 62.845.600 62.845.600
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.691 112.691 112.691
Sermaye Arttırımı
27 20.000.000 -20.000.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
27 -9.315.686 -9.315.686 -9.315.686
Kar Payları
27 -17.630.324 -17.630.324 -17.630.324
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 -514.966 23.848.409 -11.937.577 62.845.600 124.241.466 124.241.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
112.691 -153.732 126.434 -137.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 150.254 -192.164 167.432 -172.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.563 38.432 -40.998 34.493
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 -37.563 38.432 -40.998 34.493
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.691 -153.732 126.434 -137.976
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
62.958.291 28.089.651 41.180.954 7.699.616
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
62.958.291 28.089.651 41.180.954 7.699.616
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050309
BIST