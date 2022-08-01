***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 134.191.402 62.061.123 85.950.815 20.672.606Satışların MaliyetiNot.28 -1.484.137 -2.311.018 -1.484.137 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)132.707.265 59.750.105 84.466.678 20.672.606BRÜT KAR (ZARAR)132.707.265 59.750.105 84.466.678 20.672.606Genel Yönetim GiderleriNot.29 -52.935.462 -30.019.260 -32.875.932 -14.261.548Pazarlama GiderleriNot.29 -7.564.741 -3.410.452 -3.790.433 -1.553.634Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 25.473.672 9.882.942 16.371.853 3.619.052Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -14.496.185 -6.047.522 -10.255.181 -3.757.422ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.184.549 30.155.813 53.916.985 4.719.054Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 524.179 1.897.657 522.335 1.896.823Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -2.940 0 -2.940 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)83.705.788 32.053.470 54.436.380 6.615.877Finansman GelirleriNot.33 4.391.340 8.927.073 2.403.269 5.032.239Finansman GiderleriNot.33 -4.134.693 -3.304.096 -1.256.688 -1.108.090SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)83.962.435 37.676.447 55.582.961 10.540.026Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -21.116.835 -9.433.064 -14.528.441 -2.702.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri-21.566.814 -9.814.897 -14.585.218 -2.873.285Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri449.979 381.833 56.777 170.851SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592DÖNEM KARI (ZARARI)62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık PaylarıNot.36 62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç Not.36 1,58880000 0,94140000 1,03790000 0,26130000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI91.022.118 -9.797.049Dönem Karı (Zararı)62.845.600 28.243.383Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)62.845.600 28.243.383Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.929.858 11.973.006Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.18-19 3.313.866 2.195.209Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-214.561 1.054.564Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -214.561 1.054.564Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-34.736 515.953Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 540.264 515.953Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 -575.000 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler745.514 269.338Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 -2.385 -28.323Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.33 747.899 297.661Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerNot.8-33 0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 21.116.835 9.433.064Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 2.940 -1.495.122İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.200.004 -42.388.829Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 -663.039 2.730.508Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -27.314.048 -57.701.782İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.314.048 -57.701.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler22.400.938 -19.065.557İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11-37 23.355.874 -18.871.973İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -954.936 -193.584Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.26 -571.486 -178.943Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 15.119.116 30.591.468İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.119.116 30.591.468Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.12 10.715.697 -1.037.926Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -2.434.928 2.270.961İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.434.928 2.270.961Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.26 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.052.246 2.442Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları102.975.462 -2.172.440Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.24 -161.302 -48.722Vergi İadeleri (Ödemeleri)Not.35 -11.792.042 -7.575.887YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.569.080 1.281.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18-19 8.599 1.577.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18-19-32 -2.577.679 -295.107FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.921.116 4.295.588Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 17.234.017 73.981.790Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8 -10.348.287 -67.965.291Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıNot.8-18 -2.174.006 -1.474.217Ödenen TemettülerNot.27 -26.946.010 0Ödenen FaizNot.33 -689.215 -275.038Alınan FaizNot.33 2.385 28.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.531.922 -4.219.492NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.531.922 -4.219.492DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 35.181.591 21.956.384DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 100.713.513 17.736.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 117.771.516 47.621.246Finansal YatırımlarNot.7 665.557 2.518Ticari Alacaklar174.865.405 147.336.796İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 174.865.405 147.336.796Diğer Alacaklar20.788.884 43.981.715İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 20.492.521 43.848.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 296.363 133.320Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 1.548.295 976.809İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 1.548.295 976.809Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.35 5.691 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 74.330 22.084ARA TOPLAM315.719.678 239.941.168TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR315.719.678 239.941.168DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.054.309 3.054.309Diğer Finansal YatırımlarNot.7 3.054.309 3.054.309Diğer Alacaklar2.271.031 1.479.138İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 2.271.031 1.479.138Maddi Duran VarlıklarNot.18 4.228.064 2.659.013Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 4.554.753 4.687.793Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.004.702 673.781ŞerefiyeNot.20 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.004.702 673.781Peşin Ödenmiş GiderlerNot.26 0 0Ertelenmiş Vergi VarlığıNo.35 870.116 457.700TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.982.975 13.011.734TOPLAM VARLIKLAR331.702.653 252.952.902KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 11.652.915 33.749Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 3.908.120 7.787.420İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8-37 1.771.467 1.639.130İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 2.136.653 6.148.290Ticari Borçlar148.410.160 130.672.696İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 148.410.160 130.672.696Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.12 18.439.147 7.723.451Diğer Borçlar4.844.731 7.279.659İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 4.844.731 7.279.659Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.26 0 0Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 14.583.208 4.808.436Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.731.346 1.954.591Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 1.457.050 1.105.295Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 274.296 849.296Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM203.569.627 160.260.002TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.569.627 160.260.002UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 2.537.307 2.986.415Uzun Vadeli Karşılıklar1.354.253 1.477.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.24 1.354.253 1.477.300Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.891.560 4.463.715TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER207.461.187 164.723.717ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 124.241.466 88.229.185Ödenmiş Sermaye50.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-514.966 -627.657Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.848.409 18.192.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-11.937.577 -12.880.094Net Dönem Karı veya Zararı62.845.600 53.544.246Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR124.241.466 88.229.185TOPLAM KAYNAKLAR331.702.653 252.952.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280Transferler27 65.573.322 -65.573.322Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 -153.732 28.243.383 28.089.651 28.089.651Dönem Karı (Zararı)28.243.383 28.243.383 28.243.383Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-153.732 -153.732 -153.732Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -495.532 15.570.798 77.471.282 28.243.383 150.789.931 150.789.931Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185Düzeltmelerden Sonraki Tutar30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185Transferler27 5.655.719 47.888.527 -53.544.246Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27 112.691 62.845.600 62.958.291 62.958.291Dönem Karı (Zararı)62.845.600 62.845.600 62.845.600Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)112.691 112.691 112.691Sermaye Arttırımı27 20.000.000 -20.000.000Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları27 -9.315.686 -9.315.686 -9.315.686Kar Payları27 -17.630.324 -17.630.324 -17.630.324Dönem Sonu Bakiyeler50.000.000 -514.966 23.848.409 -11.937.577 62.845.600 124.241.466 124.241.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)62.845.600 28.243.383 41.054.520 7.837.592DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar112.691 -153.732 126.434 -137.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.24 150.254 -192.164 167.432 -172.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.563 38.432 -40.998 34.493Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.24 -37.563 38.432 -40.998 34.493Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)112.691 -153.732 126.434 -137.976TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)62.958.291 28.089.651 41.180.954 7.699.616Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları62.958.291 28.089.651 41.180.954 7.699.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050309BIST