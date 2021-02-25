***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.02.2021 11:43
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk İlaç ve Serum San. A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912624
BIST
12:571.499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.495
12:577,2147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2147
En Düşük
7,1530
12:578,8310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8310
En Düşük
8,7148
12:57415,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,44
|Açılış
|: 415,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler12:57
|MERIT
|414,70
|1.886.470
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|937.206
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|1.620.882
|% 9,99
|
|CASA
|215,30
|329.194
|% 9,96
|
|BALAT
|10,29
|1.148.210
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,50
|386.965
|% -9,97
|
|OZRDN
|10,97
|415.324
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,70
|46.763
|% -9,52
|
|KRONT
|59,60
|19.051.726
|% -5,99
|
|EKIZ
|7,21
|58.408
|% -5,75
|
|PETKM
|5,36
|1.164.167.749
|% 3,88
|
|THYAO
|13,13
|666.398.078
|% 2,34
|
|KARSN
|4,68
|666.219.201
|% -0,43
|
|SASA
|43,26
|601.727.965
|% 8,31
|
|KOZAL
|134,90
|527.828.143
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,34
|523.807.945
|% 3,08
|
|PETKM
|5,36
|1.164.167.749
|% 3,88
|
|IHLAS
|0,91
|139.531.371
|% 1,11
|
|KARSN
|4,68
|666.219.201
|% -0,43
|
|TSKB
|1,76
|198.705.229
|% 1,15
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2084
|7,2147
|% 0,63
|
|Euro
|8,8209
|8,8310
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% 0,59
|
|Frank
|7,9080
|7,9556
|% 0,42
|
|Riyal
|1,9132
|1,9228
|% 0,38
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,08
|
|Altın Gr.
|414
|414
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.747
|2.816
|-12,23
|
|Yarım
|1.328
|1.362
|-5,92
|
|Çeyrek
|666
|681
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,03
|
|B. Petrol
|66,46
|66,46
|0,28
|