***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
15.02.2022 16:33
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001841
BIST
17:472.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 33,26
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
17:4713,6813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0891
|Açılış
|: 13,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6813
En Düşük
13,5620
17:4715,5002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1380
|Açılış
|: 15,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
17:47814,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -3,74
|Açılış
|: 814,10
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
808,99
BIST En Aktif Hisseler17:45
|DZGYO
|3,30
|27.449.355
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.623.386
|% 10,00
|
|ORCAY
|30,16
|52.047.390
|% 9,99
|
|MERIT
|29,10
|18.337.536
|% 9,98
|
|CEOEM
|16,77
|40.119.707
|% 9,97
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|ETYAT
|4,03
|2.887.620
|% -9,03
|
|AVOD
|1,72
|38.992.702
|% -8,35
|
|DAGHL
|11,87
|3.021.384
|% -7,27
|
|DERHL
|4,86
|26.453.574
|% -6,18
|
|THYAO
|29,58
|5.951.323.235
|% 3,43
|
|KRDMD
|11,84
|2.068.900.846
|% 2,87
|
|YKBNK
|4,11
|1.611.267.139
|% 0,74
|
|EREGL
|28,52
|1.413.969.220
|% 2,08
|
|SISE
|13,49
|1.090.061.263
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,11
|1.611.267.139
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,31
|497.728.297
|% 2,21
|
|THYAO
|29,58
|5.951.323.235
|% 3,43
|
|KRDMD
|11,84
|2.068.900.846
|% 2,87
|
|PETKM
|8,30
|886.450.881
|% 3,11
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6684
|13,6705
|% 0,58
|
|Euro
|15,4809
|15,4977
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,4152
|18,5075
|% 0,49
|
|Frank
|14,7118
|14,8004
|% 0,62
|
|Riyal
|3,6266
|3,6448
|% 0,42
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-21,54
|
|Altın Gr.
|814
|814
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|15,00
|
|Tam
|5.386
|5.521
|15,97
|
|Yarım
|2.603
|2.670
|7,72
|
|Çeyrek
|1.306
|1.335
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,17
|10,17
|-0,26
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-3,39
|
Seans Raporu
17:45
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17:59
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17:59
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 96 artarak (% 1.77 ) 1, 834
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, CEOEM, AGYO, MERIT, DZGYO, IDGYO, PKENT, ATSYH, OYLUM, ORCAY
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17:59
RALYH, MIPAZ, CEOEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında