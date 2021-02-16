***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.10.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteMaslak Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni01.10.2020 - 31.12.2020 Özel Hesap Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi Eki Olarak Verilmiştir.Mali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.10.2020 - 31.12.2020 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910162BIST