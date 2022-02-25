***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 / 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteMASLAK VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi25/02/2022Açıklamalar2021 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait "Gelir Tablosu" ektedir.Ekte sunulan " Gelir Tablosu" Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004409BIST