***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 12:50
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 / 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
MASLAK VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021/4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
2021 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi ekinde Maslak Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait "Gelir Tablosu" ektedir.Ekte sunulan " Gelir Tablosu" Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004409
BIST
12:451.898
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 46,97
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.899
En Düşük
1.866
12:4514,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0791
|Açılış
|: 14,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:4515,8163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0292
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:45863,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 8,46
|Açılış
|: 863,77
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:44
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.330.569
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,10
|19.424.912
|% 9,68
|
|AKFGY
|4,07
|2.782.981
|% 8,53
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|PRKAB
|31,44
|11.510.342
|% -6,09
|
|THYAO
|25,54
|2.838.245.844
|% 1,03
|
|EREGL
|29,88
|1.075.460.609
|% 2,75
|
|GARAN
|11,21
|598.346.266
|% 1,82
|
|ASELS
|20,06
|550.470.272
|% 6,14
|
|KRDMD
|10,91
|495.838.774
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,00
|266.392.889
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,58
|406.887.267
|% 1,42
|
|THYAO
|25,54
|2.838.245.844
|% 1,03
|
|HUNER
|2,78
|265.771.887
|% 4,51
|
|ODAS
|1,28
|78.069.676
|% 1,59
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0853
|14,1021
|% 0,56
|
|Euro
|15,7743
|15,8117
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,7627
|18,8568
|% 0,27
|
|Frank
|15,1215
|15,2126
|% 0,21
|
|Riyal
|3,7371
|3,7558
|% 0,33
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|12,22
|
|Altın Gr.
|863
|863
|8,12
|
|Cumhuriyet
|5.773
|5.860
|-310,00
|
|Tam
|5.742
|5.887
|-318,77
|
|Yarım
|2.775
|2.848
|-154,20
|
|Çeyrek
|1.392
|1.424
|-77,10
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,07
|
|B. Petrol
|96,44
|96,44
|1,02
|