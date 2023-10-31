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***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

31.10.2023 12:12
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.09.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.10.2024

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2023 tarih ve 64/1401 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İntegral Yatırım-Basvuru Formu.pdf
EK: 2 İntegral Yatırım-İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212262


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Riyal 7,5158 7,5535 % 0,07  
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Altın Gr. 1.817 1.817 3,12  
Cumhuriyet 12.237 12.422 36,00  
Tam 11.980 12.053 -13,00  
Yarım 6.008 6.052 -6,00  
Çeyrek 2.995 3.026 -3,00  
Gümüş.Ons 23,26 23,28 -0,06  
Gümüş Gr. 21,14 21,16 -0,03  
B. Petrol 86,84 86,84 0,49  
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