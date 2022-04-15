***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 14:59
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş ‘nin %100 pay sahibi olduğu İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş'nin kuruluşu 07/02/2022 tescil edilmiş olup,31.03.2022 tarihinden itibaren Finansal Tabloları Konsolide olarak yayınlanacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021097
BIST
15:432.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:4314,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0203
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:4315,8417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0097
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:43928,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,09
|Açılış
|: 928,19
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:41
|IHAAS
|16,94
|18.293.460
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.201.472
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.181.035
|% 9,95
|
|ASUZU
|97,70
|50.335.263
|% 9,65
|
|ERSU
|4,92
|52.984.122
|% -7,17
|
|HEKTS
|21,60
|705.981.759
|% -6,25
|
|OYLUM
|2,33
|6.198.062
|% -4,51
|
|SELGD
|4,24
|1.897.056
|% -3,85
|
|ISSEN
|18,34
|22.183.149
|% -3,27
|
|GARAN
|13,75
|1.363.989.128
|% 0,36
|
|THYAO
|37,40
|1.342.488.254
|% 0,11
|
|EKGYO
|2,93
|1.267.613.570
|% -1,68
|
|SAHOL
|21,70
|880.818.739
|% -0,09
|
|YKBNK
|5,19
|813.935.273
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,93
|1.267.613.570
|% -1,68
|
|TSKB
|1,89
|501.301.760
|% 2,16
|
|ODAS
|2,34
|420.168.744
|% 1,30
|
|YKBNK
|5,19
|813.935.273
|% 0,97
|
|GARAN
|13,75
|1.363.989.128
|% 0,36
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6229
|14,6313
|% 0,19
|
|Euro
|15,8187
|15,8440
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,0584
|19,1540
|% 0,04
|
|Frank
|15,4658
|15,5589
|% 0,18
|
|Riyal
|3,8893
|3,9088
|% 0,14
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|926
|927
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.106
|6.260
|0,05
|
|Yarım
|2.951
|3.028
|0,02
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:41
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15:55YATAS
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15:53
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15:53
JANTS, MMCAS, IHAAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:53
OYLUM, HEKTS, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında