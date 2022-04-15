***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş ‘nin %100 pay sahibi olduğu İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş'nin kuruluşu 07/02/2022 tescil edilmiş olup,31.03.2022 tarihinden itibaren Finansal Tabloları Konsolide olarak yayınlanacaktır.Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021097BIST