***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"İntegral Yatırım" markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına 24 Ekim 2022 tarihli 10688 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'de "İşletme Adı" olarak tescil ve ilan edilmiştir.Saygılarımızla,İntegral Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073584BIST