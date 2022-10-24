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***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.10.2022 14:59
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"İntegral Yatırım" markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına 24 Ekim 2022 tarihli 10688 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesin'de "İşletme Adı" olarak tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla,
    
İntegral Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073584


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FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
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Riyal 4,9341 4,9588 % 0,11  
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Altın Gr. 987 987 -3,07  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.657 6.774 65,00  
Yarım 3.244 3.307 27,00  
Çeyrek 1.627 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,22 19,26 -0,19  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,10  
B. Petrol 91,03 91,03 -0,31  
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