***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.05.2023 17:07
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
"İntegral Forex" markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına 21.11.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere 24.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
İntegral Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146882
BIST
17:054.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,86
|Açılış
|: 4.470
|
|Önceki Kapanış
|: 4.486
|
4.578
En Düşük
4.470
17:0519,4872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
19,4962
En Düşük
19,4503
17:0521,4742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0586
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3000
|
21,7061
En Düşük
21,4499
17:051.281,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.281,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.275,51
|
1.302,54
En Düşük
1.271,71
BIST En Aktif Hisseler17:05
|KGYO
|42,24
|12.028.642
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|192.500
|% 10,00
|
|ASTOR
|45,20
|1.545.506.111
|% 9,98
|
|ULUUN
|24,04
|63.587.044
|% 9,97
|
|BRSAN
|111,40
|257.416.964
|% 9,97
|
|SAMAT
|21,10
|51.090.402
|% -9,98
|
|UMPAS
|3,25
|156.666
|% -7,14
|
|PAMEL
|169,60
|38.403.836
|% -5,78
|
|ULAS
|15,15
|7.080.025
|% -5,78
|
|BRISA
|41,22
|57.924.078
|% -4,45
|
|EUPWR
|78,85
|3.529.082.259
|% 0,51
|
|THYAO
|128,70
|3.355.387.169
|% -0,39
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|TUPRS
|67,45
|1.725.660.774
|% -2,25
|
|KOZAL
|16,73
|2.943.720.672
|% 2,26
|
|EKGYO
|5,50
|711.483.658
|% -0,54
|
|ISCTR
|10,61
|1.094.367.801
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,34
|640.136.366
|% -0,64
|
|EREGL
|31,14
|1.952.928.522
|% -0,51
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4820
|19,4872
|% 0,10
|
|Euro
|21,4576
|21,4742
|% -0,27
|
|Sterlin
|24,4253
|24,5478
|% 0,22
|
|Frank
|21,8786
|22,0104
|% -0,12
|
|Riyal
|5,1805
|5,2065
|% 0,15
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.043
|2.043
|4,00
|
|Altın Gr.
|1.277
|1.278
|2,11
|
|Cumhuriyet
|9.157
|9.295
|68,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.513
|4.610
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.256
|2.298
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,69
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|0,06
|
|B. Petrol
|72,29
|72,29
|-0,04
|