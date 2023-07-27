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***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.07.2023 14:35
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

"İntegral Portal" markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına 24.03.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere 21.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
    
İntegral Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175770


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Altın Gr. 1.695 1.696 -10,97  
Cumhuriyet 11.351 11.522 -27,00  
Tam 11.076 11.169 -86,00  
Yarım 5.529 5.610 -44,00  
Çeyrek 2.773 2.805 -22,00  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,43  
Gümüş Gr. 21,31 21,34 -0,25  
B. Petrol 83,42 83,42 0,86  
Seans Raporu 16:17
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