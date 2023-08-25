***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"İntegral Kurumsal Finansman" markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına 24.03.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere 18.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Saygılarımızla,İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189675BIST