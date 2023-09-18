***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.09.2023 16:51
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"İntegral Analiz" markası İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına 30.05.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle korunmak üzere 14.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195805
BIST
'
16:477.768
En Düşük
|Değişim
|: -2,44%
|| -194,46
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.765
En Yüksek
7.952
16:4727,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0376
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:4728,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0245
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:471.673,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|MIATK
|500,20
|372.383.516
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|267.414.622
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.479.559
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.553.737
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,07
|58.261.455
|% -7,92
|
|THYAO
|220,10
|6.359.227.720
|% -3,08
|
|TUPRS
|139,00
|3.343.340.552
|% -1,77
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|SISE
|52,90
|3.173.597.205
|% -3,02
|
|EBEBK
|80,15
|2.800.009.890
|% 5,74
|
|ZOREN
|4,70
|891.614.218
|% -1,88
|
|SKBNK
|5,76
|1.028.999.483
|% 2,31
|
|YKBNK
|16,16
|2.564.344.350
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.291.237.477
|% -1,32
|
|ISCTR
|21,98
|3.173.645.361
|% 1,85
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0069
|27,0341
|% 0,19
|
|Euro
|28,8150
|28,8280
|% 0,08
|
|Sterlin
|33,3652
|33,5326
|% 0,17
|
|Frank
|29,9656
|30,1461
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1807
|7,2168
|% 0,13
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|1,06
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,35
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.071
|11.143
|10,00
|
|Yarım
|5.552
|5.594
|4,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|20,01
|20,04
|0,04
|
|B. Petrol
|94,64
|94,64
|0,71
|
Seans Raporu
16:45
daha fazla
-
17:00SEKFK
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 128, 098 adet işlem
-
16:59EGEEN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 7, 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 420 adet işlem
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, ARCLK
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -149, 6 kaybederek (% -2.15 ) 6, 799
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, NUHCM, ELITE, RTALB, TETMT, SEGYO, TRILC, ALCAR, ANGEN, METUR