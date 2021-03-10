***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.03.2021 17:46
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kadir Cenk Ulukartal 24564081 TRY 81,88
Kıvanç Memişoğlu 1800011 TRY 6,00
Ulukartal Holding A.Ş. 1235886 TRY 4,12
Aslı Usul Sever 900011 TRY 3,00
İsmet Kemal Çelik 900011 TRY 3,00
Fatih Doğan Ateş 150000 TRY 0,50
İbrahim Taşdoğan 150000 TRY 0,50
Kadir Ayık 90000 TRY 0,30
Saffet Ülker 90000 TRY 0,30
Tolgahan Çakır 60000 TRY 0,20
Mehmet Eren Özdemir 60000 TRY 0,20
TOPLAM 30000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 81.88
OSMAN ÖNDER ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3
İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3
FATİH DOĞAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜR
ASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATİH DOĞAN ATEŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM TAŞDOĞAN SATIŞ-PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR DİREKTÖRÜ
KADİR AYIK YURTİÇİ PİYASALAR DİREKTÖRÜ
SÜLEYMAN HİLMİ YILDIRIM BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜ
EMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI YETKİLİSİ
FATMA GÜNEŞ MUHASEBE MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916892
BIST