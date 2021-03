***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Kadir Cenk Ulukartal 24564081 TRY 81,88Kıvanç Memişoğlu 1800011 TRY 6,00Ulukartal Holding A.Ş. 1235886 TRY 4,12Aslı Usul Sever 900011 TRY 3,00İsmet Kemal Çelik 900011 TRY 3,00Fatih Doğan Ateş 150000 TRY 0,50İbrahim Taşdoğan 150000 TRY 0,50Kadir Ayık 90000 TRY 0,30Saffet Ülker 90000 TRY 0,30Tolgahan Çakır 60000 TRY 0,20Mehmet Eren Özdemir 60000 TRY 0,20TOPLAM 30000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 81.88OSMAN ÖNDER ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3FATİH DOĞAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviKADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANIKIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜRASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİİSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİFATİH DOĞAN ATEŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİİBRAHİM TAŞDOĞAN SATIŞ-PAZARLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISISAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR DİREKTÖRÜKADİR AYIK YURTİÇİ PİYASALAR DİREKTÖRÜSÜLEYMAN HİLMİ YILDIRIM BİLGİ İŞLEM DİREKTÖRÜEMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI YETKİLİSİFATMA GÜNEŞ MUHASEBE MÜDÜRÜ