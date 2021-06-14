***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 14:27
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 81.88
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3
İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3
FATİH DOĞAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942165
BIST
15:061.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:068,3728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:0610,1504
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0128
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:06498,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -8,16
|Açılış
|: 498,60
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler15:06
|VAKKO
|13,75
|44.653.653
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|49.011.916
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.900.288
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,40
|4.258.204
|% 9,22
|
|TKURU
|142,00
|2.245.210
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.649.943
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,60
|55.069.172
|% -5,16
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,76
|1.148.326.236
|% 1,17
|
|GARAN
|8,44
|601.232.555
|% -0,24
|
|FENER
|39,60
|457.959.174
|% 5,60
|
|BOBET
|5,78
|389.873.973
|% 8,04
|
|YKBNK
|2,25
|386.860.871
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,25
|386.860.871
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,23
|320.037.429
|% 0,45
|
|THYAO
|14,76
|1.148.326.236
|% 1,17
|
|GARAN
|8,44
|601.232.555
|% -0,24
|
|BOBET
|5,78
|389.873.973
|% 8,04
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3705
|8,3728
|% -0,25
|
|Euro
|10,1441
|10,1504
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,7603
|11,8193
|% -0,40
|
|Frank
|9,2722
|9,3280
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2233
|2,2345
|% -0,37
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-23,38
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-56,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,42
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 25 artarak (% 0.34 ) 1, 567
-
15:13XU100
Endeks 1, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 270.00 milyon TL de
-
15:13EUKYO
Yüzde 9.56 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 972 adet işlem
-
15:12UNLU
Yüzde 4.73 oranında artışla 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 863, 114 adet işlem
-
15:11KRGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 946 adet işlem