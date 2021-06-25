Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.06.2021 09:47



***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 81.88
ASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3
İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3
FATİH DOĞAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944065


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:081.403
Değişim :  -0,57% |  -8,04
Açılış :  1.414  
Önceki Kapanış :  1.411  
En Yüksek
1.415 En Düşük
1.403
BIST En Aktif Hisseler11:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 16,50 3.490.537 % 10,00  
NIBAS 13,12 5.053.978 % 9,97  
TKURU 224,00 7.178.883 % 9,97  
BAGFS 19,23 2.625.145 % 9,95  
DENGE 3,74 551.242 % 9,68  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Dolar 8,6958 8,6974 % -0,13  
Euro 10,3934 10,3975 % -0,08  
Sterlin 12,0577 12,1182 % -0,27  
Frank 9,4457 9,5026 % -0,03  
Riyal 2,3124 2,3240 % -0,12  
daha fazla
11:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 8,04  
Altın Gr. 499 499 1,55  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 26,20 26,24 0,28  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,06  
B. Petrol 75,81 75,81 0,25  
Seans Raporu 11:06
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru