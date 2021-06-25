***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 09:47
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 81.88
ASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3
İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3
FATİH DOĞAN ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944065
BIST
11:081.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,04
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.403
11:088,6980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0107
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6813
11:0810,3959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0100
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
11:08498,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,39
|Açılış
|: 498,44
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler11:06
|ALKA
|16,50
|3.490.537
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.053.978
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.178.883
|% 9,97
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|DENGE
|3,74
|551.242
|% 9,68
|
|CEOEM
|12,15
|30.731.035
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,90
|27.011.301
|% -9,09
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|VAKFN
|12,11
|93.716.218
|% -5,24
|
|BERA
|13,43
|46.284.488
|% -4,68
|
|THYAO
|14,48
|232.540.209
|% -0,89
|
|GARAN
|8,34
|200.344.717
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|159.020.731
|% 1,04
|
|FENER
|40,40
|141.888.689
|% 4,12
|
|EKGYO
|2,10
|135.096.851
|% -0,94
|
|EKGYO
|2,10
|135.096.851
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|121.110.559
|% -0,89
|
|GARAN
|8,34
|200.344.717
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,78
|159.020.731
|% 1,04
|
|PETKM
|5,48
|101.443.547
|% 0,74
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6958
|8,6974
|% -0,13
|
|Euro
|10,3934
|10,3975
|% -0,08
|
|Sterlin
|12,0577
|12,1182
|% -0,27
|
|Frank
|9,4457
|9,5026
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% -0,12
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|8,04
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,81
|75,81
|0,25
|