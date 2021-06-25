***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2021 15:15
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Borsa Üyelik Tarihi 28.01.2011
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944137
BIST
15:061.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
15:068,6906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0181
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6753
15:0610,3924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0135
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3652
15:06498,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,76
|Açılış
|: 498,90
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
499,45
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ALKA
|16,50
|4.563.384
|% 10,00
|
|TKURU
|224,00
|7.896.579
|% 9,97
|
|NIBAS
|13,12
|6.250.640
|% 9,97
|
|DENGE
|3,75
|1.692.082
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|3.113.321
|% 9,95
|
|KENT
|240,80
|2.899.433
|% -9,98
|
|CEOEM
|12,15
|31.480.982
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,85
|58.325.575
|% -9,86
|
|BERA
|13,10
|135.779.594
|% -7,03
|
|RAYSG
|10,10
|1.208.481
|% -6,74
|
|THYAO
|14,41
|466.983.785
|% -1,37
|
|GARAN
|8,33
|381.198.769
|% -0,12
|
|KRDMD
|6,79
|338.222.774
|% 1,19
|
|FENER
|39,10
|318.956.392
|% 0,77
|
|VAKFN
|12,42
|302.045.056
|% -2,82
|
|EKGYO
|2,10
|181.631.316
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,23
|163.467.385
|% -0,89
|
|KRDMD
|6,79
|338.222.774
|% 1,19
|
|GARAN
|8,33
|381.198.769
|% -0,12
|
|PETKM
|5,48
|238.828.081
|% 0,74
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6890
|8,6906
|% -0,21
|
|Euro
|10,3871
|10,3924
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,0519
|12,1123
|% -0,32
|
|Frank
|9,4430
|9,4999
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3115
|2,3230
|% -0,17
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,55
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,09
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|0,00
|
|Tam
|3.286
|3.370
|-0,93
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-0,45
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,22
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|-0,14
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:15TSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 805, 488 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 559 adet işlem
-
15:13SAMAT
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 415, 696 adet işlem
-
15:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 81 kaybederek (% -0.39 ) 1, 242
-
15:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TKURU, ALKA, YAPRK, CASA, BAGFS, DENGE