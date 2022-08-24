***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.08.2022 14:25
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 50.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057972
BIST
14:243.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,46
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
14:2418,1660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
14:2418,0416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0261
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
14:241.019,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,01
|Açılış
|: 1.019,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler14:22
|HKTM
|17,71
|3.047.873
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.887.444
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|31.077.543
|% 9,97
|
|KLNMA
|18,77
|3.949.002
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|2.006.989
|% 9,92
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|SANFM
|16,71
|29.013.066
|% -7,68
|
|YGYO
|1,05
|37.143.324
|% -5,41
|
|SERVE
|33,20
|251.432
|% -5,14
|
|NTHOL
|11,30
|19.343.315
|% -4,88
|
|THYAO
|70,25
|7.731.025.489
|% 3,61
|
|YKBNK
|6,17
|2.523.657.124
|% -1,75
|
|ISCTR
|8,25
|2.286.059.072
|% 0,61
|
|AKBNK
|11,31
|2.267.683.433
|% -1,48
|
|GARAN
|23,74
|1.977.378.611
|% 2,86
|
|YKBNK
|6,17
|2.523.657.124
|% -1,75
|
|EKGYO
|3,94
|1.423.171.051
|% -0,76
|
|ALBRK
|2,35
|648.288.948
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,25
|2.286.059.072
|% 0,61
|
|AKBNK
|11,31
|2.267.683.433
|% -1,48
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1583
|18,1709
|% 0,34
|
|Euro
|18,0250
|18,0392
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,3474
|21,4545
|% -0,09
|
|Frank
|18,7775
|18,8907
|% 0,37
|
|Riyal
|4,8160
|4,8402
|% 0,16
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.793
|6.896
|-22,00
|
|Tam
|6.838
|6.888
|-28,00
|
|Yarım
|3.332
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,04
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,95
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:37DOGUB
Yüzde 9.97 oranında artışla 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 990, 328 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.08 ) 3, 402
-
14:36
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR
-
14:36ANELE
Yüzde 6.44 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 078, 920 adet işlem
-
14:35DENGE
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 616, 641 adet işlem