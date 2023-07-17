***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.07.2023 13:38
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kadir Cenk Ulukartal 41090000 TRY 82,18
Kıvanç Memişoğlu 3000000 TRY 6,00
Ulukartal Holding A.Ş. 2060000 TRY 4,12
Aslı Usul Sever 1500000 TRY 3,00
İsmet Kemal Çelik 1500000 TRY 3,00
Fatih Doğan Ateş 250000 TRY 0,50
İbrahim Taşdoğan 250000 TRY 0,50
Saffet Ülker 150000 TRY 0,30
Tolgahan Çakır 100000 TRY 0,20
Mehmet Eren Özdemir 100000 TRY 0,20
TOPLAM 50000000 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 82.18
ASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3
İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM TAŞDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI / MURAHHAS ÜYE
KIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜR
ASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATİH DOĞAN ATEŞ YURTİÇİ PİYASALAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İBRAHİM TAŞDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MURAHHAS ÜYE
OSMAN İLKER SAVURAN KURUMSAL FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR DİREKTÖRÜ
FATMA GÜNEŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BORA ERALP KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
DENİZ TUNCA SERMAYE PİYASALARI DİREKTÖRÜ
EMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
EDA YÜKSEL İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VELİ KUZGÖL İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ
LEVENT SOMUNCU İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172642
BIST