Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.07.2023 13:38
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kadir Cenk Ulukartal 41090000 TRY 82,18
Kıvanç Memişoğlu 3000000 TRY 6,00
Ulukartal Holding A.Ş. 2060000 TRY 4,12
Aslı Usul Sever 1500000 TRY 3,00
İsmet Kemal Çelik 1500000 TRY 3,00
Fatih Doğan Ateş 250000 TRY 0,50
İbrahim Taşdoğan 250000 TRY 0,50
Saffet Ülker 150000 TRY 0,30
Tolgahan Çakır 100000 TRY 0,20
Mehmet Eren Özdemir 100000 TRY 0,20
TOPLAM 50000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
KADİR CENK ULUKARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 82.18
ASLI USUL SEVER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 3
İSMET KEMAL ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 3
SEZAİ BEKGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM TAŞDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 0.5

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI / MURAHHAS ÜYE
KIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜR
ASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
FATİH DOĞAN ATEŞ YURTİÇİ PİYASALAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İBRAHİM TAŞDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MURAHHAS ÜYE
OSMAN İLKER SAVURAN KURUMSAL FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR DİREKTÖRÜ
FATMA GÜNEŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BORA ERALP KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
DENİZ TUNCA SERMAYE PİYASALARI DİREKTÖRÜ
EMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
EDA YÜKSEL İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VELİ KUZGÖL İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ
LEVENT SOMUNCU İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172642


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:216.593
Değişim :  2,41% |  154,97
Açılış :  6.502  
Önceki Kapanış :  6.438  
En Düşük
6.477 En Yüksek
6.604
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INGRM 634,70 12.459.927 % 10,00  
EUKYO 8,25 4.953.614 % 10,00  
CASA 138,60 2.022.460 % 10,00  
YEOTK 109,00 454.241.322 % 9,99  
MARKA 11,45 10.604.189 % 9,99  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Dolar 26,2822 26,3344 % 0,80  
Euro 29,5338 29,5521 % 0,60  
Sterlin 34,2903 34,4623 % 0,57  
Frank 30,4745 30,6581 % 0,93  
Riyal 6,9918 7,0269 % 0,70  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 2,98  
Altın Gr. 1.656 1.656 13,40  
Cumhuriyet 11.043 11.210 75,00  
Tam 10.682 10.883 100,00  
Yarım 5.341 5.467 50,00  
Çeyrek 2.679 2.733 25,00  
Gümüş.Ons 24,82 24,84 -0,12  
Gümüş Gr. 21,01 21,04 0,07  
B. Petrol 78,95 78,95 -0,92  
Seans Raporu 15:21
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru