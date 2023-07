***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 400.000.000Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Kadir Cenk Ulukartal 65744000 TRY 82,18Kıvanç Memişoğlu 4800000 TRY 6,00Ulukartal Holding A.Ş. 3296000 TRY 4,12Aslı Usul Sever 2400000 TRY 3,00İsmet Kemal Çelik 2400000 TRY 3,00Fatih Doğan Ateş 400000 TRY 0,50İbrahim Taşdoğan 400000 TRY 0,50Saffet Ülker 240000 TRY 0,30Tolgahan Çakır 160000 TRY 0,20Mehmet Eren Özdemir 160000 TRY 0,20TOPLAM 80000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175840BIST