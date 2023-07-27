***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2023 17:01
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 400.000.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.000.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Kadir Cenk Ulukartal 65744000 TRY 82,18
Kıvanç Memişoğlu 4800000 TRY 6,00
Ulukartal Holding A.Ş. 3296000 TRY 4,12
Aslı Usul Sever 2400000 TRY 3,00
İsmet Kemal Çelik 2400000 TRY 3,00
Fatih Doğan Ateş 400000 TRY 0,50
İbrahim Taşdoğan 400000 TRY 0,50
Saffet Ülker 240000 TRY 0,30
Tolgahan Çakır 160000 TRY 0,20
Mehmet Eren Özdemir 160000 TRY 0,20
TOPLAM 80000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175840
BIST