***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2024 14:16
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI / MURAHHAS ÜYE
KIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜR
ASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM TAŞDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MURAHHAS ÜYE
OSMAN İLKER SAVURAN KURUMSAL FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATMA GÜNEŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BORA ERALP KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
DENİZ TUNCA SERMAYE PİYASALARI DİREKTÖRÜ
EMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
EDA YÜKSEL İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VELİ KUZGÖL İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ
LEVENT SOMUNCU İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267013
BIST