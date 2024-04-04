Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2024 14:16
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
KADİR CENK ULUKARTAL YÖNETİM KURULU BAŞKANI / MURAHHAS ÜYE
KIVANÇ MEMİŞOĞLU GENEL MÜDÜR
ASLI USUL SEVER MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İSMET KEMAL ÇELİK BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜR YRD.YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İBRAHİM TAŞDOĞAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ / MURAHHAS ÜYE
OSMAN İLKER SAVURAN KURUMSAL FİNANSMAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SAFFET ÜLKER ULUSLARARASI PİYASALAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
FATMA GÜNEŞ MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ
BORA ERALP KURUMSAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ
DENİZ TUNCA SERMAYE PİYASALARI DİREKTÖRÜ
EMEL YUMUK İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
EDA YÜKSEL İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ
VELİ KUZGÖL İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ
LEVENT SOMUNCU İDARİ İŞLER EVRAK TAKİP VE SAHA PERSONELİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267013


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:399.130
Değişim :  2,05% |  183,81
Açılış :  8.949  
Önceki Kapanış :  8.946  
En Düşük
8.939 En Yüksek
9.169
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SEKUR 14,74 43.845.626 % 10,00  
KARYE 40,70 110.045.624 % 10,00  
DIRIT 15,62 3.084.435 % 10,00  
YAYLA 24,22 10.003.054 % 9,99  
SNPAM 91,90 5.489.768 % 9,99  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Dolar 31,8906 31,8969 % -0,18  
Euro 34,6988 34,7143 % 0,33  
Sterlin 40,1455 40,3467 % -0,43  
Frank 34,9942 35,1696 % -0,85  
Riyal 8,4567 8,4990 % -0,46  
daha fazla
14:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,01 27,04 % 0,66  
Platin 941,30 942,60 % 0,66  
Paladyum 1.010,49 1.015,11 % 0,66  
Brent Pet. 89,34 89,34 % 0,66  
Altın Ons 2.292,80 2.293,11 % 0,66  
Seans Raporu 14:39
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru