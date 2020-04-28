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***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.04.2020 18:07
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***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2020
Karar Sayısı
38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ:28.04.2020  KARAR SAYISI: 38  Ref: 154        SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI      a) 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,    b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,  beyan ederiz.      İstanbul, 28 Nisan 2020    Saygılarımızla,
   İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840898


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TKURU 11,33 620.895 % 10,00  
SONME 5,94 2.504.209 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6693 8,7128 % 0,13  
Frank 7,1493 7,1924 % 0,23  
Riyal 1,8552 1,8645 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 384 384 -1,15  
Cumhuriyet 2.459 2.517 -8,60  
Tam 2.524 2.578 -8,80  
Yarım 1.230 1.260 -4,30  
Çeyrek 617 630 -2,20  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,02  
Seans Raporu
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