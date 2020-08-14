***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 22:04
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
64
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30.06.2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 14 Ağustos 2020 Saygılarımızla,
İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869243
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0365
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7545
En Düşük
8,6435
18:05461,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 461,01
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3770
|7,3782
|% 0,51
|
|Euro
|8,7303
|8,7408
|% 0,72
|
|Sterlin
|9,6313
|9,6796
|% 0,73
|
|Frank
|8,0818
|8,1304
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.942
|-11,96
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,31
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|-0,27
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,12
|