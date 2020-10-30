***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.10.2020 16:53
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/10/2020
Karar Sayısı
78
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30.09.2020 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 30 Ekim 2020 Saygılarımızla, İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884984
BIST
16:501.106
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -21,06
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:508,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0944
|Açılış
|: 8,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3827
En Düşük
8,2678
16:509,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1179
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:50506,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 9,42
|Açılış
|: 506,67
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:50
|CUSAN
|6,27
|21.063.111
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.033.066
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|889.414.281
|% -2,36
|
|PETKM
|4,19
|864.953.017
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,82
|739.472.630
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.487.236
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.033.066
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.472.630
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.805.168
|% -8,47
|
|PETKM
|4,19
|864.953.017
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,04
|178.212.881
|% -5,45
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3791
|8,3827
|% 1,14
|
|Euro
|9,7932
|9,7988
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,8112
|10,8654
|% 1,28
|
|Frank
|9,1003
|9,1551
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2228
|2,2340
|% 0,97
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|17,47
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|54,87
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|26,54
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,81
|37,81
|-0,45
|