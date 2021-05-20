***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
20.05.2021 16:10
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/05/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/05/2021
Karar Sayısı
49
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:
20.05.2021 KARAR SAYISI: 49 Ref : 73
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 31.03.2021 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 20 Mayıs 2021 Saygılarımızla, İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936971
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,75
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
18:058,3904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3494
18:0510,2652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0166
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2708
En Düşük
10,2024
18:05506,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,61
|Açılış
|: 506,32
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
501,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,28
|560.009.856
|% 9,99
|
|JANTS
|87,85
|349.097.457
|% 9,95
|
|SONME
|35,14
|3.975.885
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,76
|19.737.517
|% 9,93
|
|ISBIR
|9.400,20
|29.703.971
|% 9,91
|
|MMCAS
|6,93
|366.690
|% -10,00
|
|BJKAS
|7,21
|533.535.029
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,56
|423.195
|% -9,86
|
|NTGAZ
|9,95
|69.629.491
|% -8,63
|
|METUR
|32,50
|65.620.899
|% -8,45
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 1,72
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% -3,72
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% -4,03
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 1,86
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 1,86
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% -1,28
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3862
|8,3904
|% -0,26
|
|Euro
|10,2561
|10,2652
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,8405
|11,8999
|% 0,03
|
|Frank
|9,2827
|9,3386
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2265
|2,2377
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|9,03
|
|Altın Gr.
|506
|506
|0,68
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,88
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,02
|
|B. Petrol
|66,39
|66,39
|-0,26
|