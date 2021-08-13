***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 16:48
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/08/2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
71
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI a) 30.06.2021 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 13 Ağustos 2021 Saygılarımızla, İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957986
BIST
16:381.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:388,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:3810,0660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:38484,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,57
|Açılış
|: 484,93
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:36
|VKING
|7,60
|4.391.511
|% 9,99
|
|MEDTR
|36,88
|67.537.490
|% 9,96
|
|IZFAS
|6,20
|5.637.954
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.958.171
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.144.812
|% 9,87
|
|IDGYO
|2,95
|13.965.502
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,81
|10.569.853
|% -6,17
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,39
|6.058.154
|% -5,16
|
|GARAN
|9,28
|946.013.758
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,34
|798.167.957
|% 2,71
|
|SISE
|8,59
|655.618.862
|% 2,02
|
|TUPRS
|100,30
|564.108.351
|% 2,03
|
|THYAO
|12,43
|434.307.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,50
|309.612.164
|% -0,40
|
|GARAN
|9,28
|946.013.758
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,34
|798.167.957
|% 2,71
|
|SISE
|8,59
|655.618.862
|% 2,02
|
|TSKB
|1,33
|87.613.686
|% 2,31
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5489
|8,5529
|% 0,14
|
|Euro
|10,0644
|10,0738
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7975
|11,8567
|% 0,32
|
|Frank
|9,2646
|9,3204
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2738
|2,2852
|% 0,14
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|12,22
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,24
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.203
|3.284
|13,34
|
|Yarım
|1.548
|1.589
|6,45
|
|Çeyrek
|777
|794
|3,22
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,08
|
|B. Petrol
|71,36
|71,36
|0,05
|
Seans Raporu
16:36
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16:52XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 9, 343.00 milyon TL de
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16:48KTSKR
Yüzde 4.68 oranında artışla 42.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 996 adet işlem
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 35 artarak (% 0.11 ) 1, 281