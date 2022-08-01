***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
01.08.2022 16:24
***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.08.2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/08/2022
Karar Sayısı
42
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 30.06.2022 dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile birlikte gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz. İstanbul, 01 Ağustos 2022 Saygılarımızla, İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050313
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0669
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,2646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1041
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2497
18:051.016,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.016,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9341
|17,9544
|% 0,38
|
|Euro
|18,2463
|18,2671
|% -0,55
|
|Sterlin
|21,7820
|21,8912
|% -0,38
|
|Frank
|18,6792
|18,7917
|% -0,48
|
|Riyal
|4,7616
|4,7855
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-11,29
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.781
|6.858
|-25,00
|
|Yarım
|3.304
|3.353
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.676
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,99
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,19
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
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17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
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17:57BAGFS
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17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM