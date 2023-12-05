***INM* *KBORU*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
05.12.2023 17:03
***INM******KBORU*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KUZEY BORU A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222417
BIST
'
17:598.057
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,82
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.023
En Yüksek
8.121
17:5928,8988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0155
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
17:5931,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1174
|Açılış
|: 31,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,1629
17:591.875,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -9,38
|Açılış
|: 1.875,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.868,99
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EKOS
|36,30
|131.071.133
|% 10,00
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|BAKAB
|85,25
|63.419.117
|% 10,00
|
|MARBL
|18,48
|111.838.548
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.824.416
|% 10,00
|
|LIDER
|163,80
|381.590.889
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|18.799.807
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,60
|4.102.072
|% -9,92
|
|EUKYO
|14,26
|12.523.679
|% -8,59
|
|MTRYO
|8,00
|5.950.944
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|8.371.744.925
|% -1,15
|
|AKBNK
|36,56
|3.266.948.198
|% 0,94
|
|MIATK
|43,56
|3.009.134.462
|% 10,00
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|EREGL
|40,00
|2.965.946.182
|% -0,05
|
|ZOREN
|5,08
|909.908.235
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,38
|1.070.262.297
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,40
|2.999.837.071
|% -1,23
|
|CANTE
|20,44
|2.572.256.004
|% -0,68
|
|YKBNK
|20,28
|2.179.247.911
|% -1,17
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8856
|28,8988
|% -0,05
|
|Euro
|31,1808
|31,2293
|% -0,37
|
|Sterlin
|36,2693
|36,4512
|% -0,40
|
|Frank
|32,8749
|33,0729
|% -0,32
|
|Riyal
|7,6776
|7,7161
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,12
|24,15
|% 0,66
|
|Platin
|904,57
|906,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,69
|943,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.018,28
|2.018,60
|% 0,66
|