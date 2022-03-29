***INM* *LIDER*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.03.2022 13:54
***INM******LIDER*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
LDR Turizm Anonim Şirketi
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013654
BIST
14:522.199
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 26,66
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.199
En Düşük
2.182
14:5214,6951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1203
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
14:5216,3102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0321
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
14:52903,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -12,41
|Açılış
|: 902,68
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,75
BIST En Aktif Hisseler14:52
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,72
|108.765.077
|% 9,94
|
|GEREL
|4,59
|17.956.992
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.324.981.542
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|95.644.120
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.984.376
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,80
|27.328.435
|% -7,32
|
|PKENT
|229,90
|34.187.946
|% -6,73
|
|ENSRI
|17,56
|142.332.750
|% -4,77
|
|THYAO
|29,48
|1.686.948.168
|% 1,45
|
|SISE
|14,78
|1.367.365.825
|% 4,08
|
|KARSN
|5,64
|1.324.981.542
|% 9,30
|
|KRDMD
|15,25
|916.208.785
|% 0,66
|
|EREGL
|32,78
|840.704.292
|% 0,24
|
|ODAS
|1,94
|684.253.968
|% 7,78
|
|KARSN
|5,64
|1.324.981.542
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,40
|398.761.290
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|279.871.212
|% 8,09
|
|DOHOL
|3,34
|338.317.908
|% 3,09
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6847
|14,6951
|% -0,81
|
|Euro
|16,2955
|16,3102
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,3137
|19,4105
|% -0,12
|
|Frank
|15,7127
|15,8074
|% -0,46
|
|Riyal
|3,9184
|3,9381
|% -0,45
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-14,59
|
|Altın Gr.
|907
|908
|-8,11
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.129
|-77,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-84,71
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-40,97
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-20,49
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,19
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,03
|
Seans Raporu
14:52
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15:07AKFGY
Yüzde 7.90 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 064, 689 adet işlem
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 15 artarak (% 0.96 ) 2, 423
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15:05XU100
Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 039.00 milyon TL de
-
15:05GEREL
Yüzde 9.81 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 354 adet işlem
-
15:03CEMTS
Yüzde 6.48 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 731, 182 adet işlem