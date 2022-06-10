***INM* *PRDGS*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
10.06.2022 11:52
***INM******PRDGS*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036674
BIST
13:232.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 4,09
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
13:2317,0785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0391
|Açılış
|: 17,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
13:2318,1425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1140
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
13:231.012,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.012,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
999,67
BIST En Aktif Hisseler13:21
|MAVI
|47,30
|85.452.748
|% 10,00
|
|SILVR
|18,95
|10.659.887
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|308.973.998
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.114.600
|% 9,91
|
|SUWEN
|18,98
|55.374.264
|% 9,90
|
|OYYAT
|62,00
|62.632.680
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,11
|86.438.056
|% -9,48
|
|MAGEN
|12,85
|68.224.218
|% -4,18
|
|DOCO
|1.572,30
|20.827.205
|% -4,13
|
|PSGYO
|9,98
|46.627.328
|% -3,29
|
|THYAO
|47,62
|3.129.753.416
|% -1,49
|
|AKBNK
|8,63
|1.084.661.181
|% 3,11
|
|SISE
|22,52
|1.074.085.126
|% -1,92
|
|YKBNK
|4,78
|951.880.547
|% 2,80
|
|GARAN
|15,44
|895.977.341
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,78
|951.880.547
|% 2,80
|
|EKGYO
|2,67
|372.777.404
|% -0,37
|
|DOHOL
|4,16
|547.884.174
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,63
|1.084.661.181
|% 3,11
|
|TSKB
|2,45
|251.407.866
|% 2,51
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0671
|17,0825
|% -0,21
|
|Euro
|18,1042
|18,1448
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,2246
|21,3310
|% -0,74
|
|Frank
|17,3471
|17,4516
|% -0,53
|
|Riyal
|4,5418
|4,5646
|% -0,41
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|-5,47
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-7,51
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.813
|-81,00
|
|Tam
|6.670
|6.854
|-74,87
|
|Yarım
|3.224
|3.316
|-36,22
|
|Çeyrek
|1.617
|1.658
|-18,11
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,52
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,13
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,77
|