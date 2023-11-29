***INM* *SKYMD*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.11.2023 17:12
***INM******SKYMD*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [SKYMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN HAZIRLANAN ANALİST RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220950
BIST
'
18:058.009
En Düşük
|Değişim
|: -1,04%
|| -84,21
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
7.993
En Yüksek
8.125
18:0528,9131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0085
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8091
18:0531,7589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0232
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,6848
18:051.897,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.897,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.889,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|38,72
|174.744.328
|% 10,00
|
|INGRM
|660,00
|130.481.156
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|93.530.313
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|97.910.698
|% 9,99
|
|CRFSA
|116,70
|350.568.773
|% 9,99
|
|SONME
|78,30
|8.981.212
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|239.770.129
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|89.371.095
|% -10,00
|
|MEKAG
|80,10
|194.551.178
|% -10,00
|
|POLTK
|15.845,00
|284.567.693
|% -10,00
|
|THYAO
|255,00
|8.920.348.795
|% -2,30
|
|SASA
|51,10
|4.266.683.756
|% 4,07
|
|TUPRS
|154,90
|3.911.103.869
|% -0,71
|
|EREGL
|41,22
|3.628.709.824
|% 0,39
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|EKGYO
|7,40
|1.433.309.364
|% -1,33
|
|YKBNK
|19,34
|3.111.363.419
|% 0,62
|
|ZOREN
|5,12
|780.352.425
|% -3,40
|
|ISCTR
|21,94
|2.969.588.318
|% -0,99
|
|AKBNK
|33,92
|3.277.435.457
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8966
|28,9131
|% 0,03
|
|Euro
|31,7083
|31,7589
|% -0,07
|
|Sterlin
|36,5372
|36,7205
|% -0,12
|
|Frank
|32,8802
|33,0782
|% 0,30
|
|Riyal
|7,6816
|7,7201
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|24,99
|% 0,66
|
|Platin
|934,33
|935,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,15
|1.029,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,07
|82,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.042,38
|2.042,61
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KFEIN
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 506 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASTOR, TCELL, OYAKC
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 66 kaybederek (% -1.05 ) 7, 054
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, VERTU, TGSAS, SAMAT, ICBCT, BRMEN, BSOKE, CRFSA, BINHO, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MAGEN, DAPGM, ORCAY, AZTEK, LIDER, POLTK, KRSTL, HURGZ, SONME, SMART