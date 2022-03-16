***INM* *SMRTG*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
16.03.2022 17:05
***INM******SMRTG*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri AR-GE Üretim San. ve Tic. A.Ş
Fiyat Tespit Raporu görüşü ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010885
BIST
17:182.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,22
|Açılış
|: 2.092
|
|Önceki Kapanış
|: 2.079
|
2.098
En Düşük
2.078
17:1814,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0612
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6300
|
14,7635
En Düşük
14,6215
17:1816,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0643
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0900
|
16,2300
En Düşük
16,0528
17:18897,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -8,51
|Açılış
|: 897,56
|
|Önceki Kapanış
|: 906,07
|
912,49
En Düşük
897,56
BIST En Aktif Hisseler17:18
|PKENT
|436,90
|3.843.846
|% 9,99
|
|GZNMI
|25,22
|42.082.068
|% 9,94
|
|YEOTK
|57,05
|12.088.756
|% 9,92
|
|OYLUM
|4,90
|4.598.705
|% 9,87
|
|YUNSA
|17,69
|36.973.094
|% 9,67
|
|ORCAY
|23,10
|30.534.844
|% -9,98
|
|PENTA
|311,70
|52.897.215
|% -6,90
|
|ALMAD
|1,68
|242.490
|% -5,08
|
|UFUK
|16,50
|129.559
|% -3,96
|
|PEKGY
|0,98
|15.477.289
|% -3,92
|
|THYAO
|27,78
|3.580.675.819
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,55
|1.719.782.164
|% 0,83
|
|EREGL
|34,34
|1.250.731.503
|% 0,35
|
|FROTO
|281,80
|1.100.238.112
|% 3,15
|
|KOZAL
|137,10
|908.049.835
|% 1,33
|
|EKGYO
|2,23
|709.376.100
|% 2,76
|
|YKBNK
|3,82
|741.629.273
|% 0,00
|
|ODAS
|1,57
|217.404.174
|% 0,64
|
|THYAO
|27,78
|3.580.675.819
|% 0,43
|
|KRDMD
|14,55
|1.719.782.164
|% 0,83
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-10,64
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.007
|6.098
|37,00
|
|Tam
|5.981
|6.132
|32,18
|
|Yarım
|2.891
|2.966
|15,57
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|7,78
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,55
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,78
|
Seans Raporu
17:18
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866