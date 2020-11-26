***INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
26.11.2020 18:11
***INTEM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (INTEM) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/11/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
Abdulkadir ÖZDEK
43426758
Tedbirin uygulanacağı son tarih 26/05/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890176
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0622
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,4019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0797
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05459,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,80
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8819
|7,8846
|% -0,85
|
|Euro
|9,3915
|9,3979
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,4743
|10,5269
|% -1,36
|
|Frank
|8,6578
|8,7099
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0953
|2,1058
|% -0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,15
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,70
|47,70
|-0,83
|