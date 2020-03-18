***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 17:44
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830470
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4808
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0822
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4825
En Düşük
6,3873
18:057,0379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
18:05310,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -3,63
|Açılış
|: 310,90
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.675.263
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.387.237
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|11.356.143
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.263.402
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.132.992
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.540.974
|% -9,96
|
|THYAO
|7,93
|1.040.296.027
|% -0,63
|
|ASELS
|21,84
|775.535.100
|% -0,64
|
|GARAN
|8,09
|685.405.992
|% -3,58
|
|ISCTR
|5,03
|374.897.214
|% -3,08
|
|YKBNK
|1,99
|305.686.428
|% -2,93
|
|YKBNK
|1,99
|305.686.428
|% -2,93
|
|THYAO
|7,93
|1.040.296.027
|% -0,63
|
|ODAS
|1,21
|145.260.256
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,43
|252.132.992
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,78
|66.921.228
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6021
|7,6402
|% -1,12
|
|Frank
|6,6440
|6,6840
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7205
|1,7291
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.499
|1.500
|-29,21
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,09
|12,13
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|26,66
|26,66
|-2,07
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