***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2020 10:00
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834874
BIST
14:1991.252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.699,67
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
14:196,7767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:197,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0309
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:19357,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 6,47
|Açılış
|: 357,04
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,60
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.735.604
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.433.969
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.723.545
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.166.058
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.798.467
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|RALYH
|7,66
|851.888
|% -4,25
|
|GARAN
|7,65
|354.884.632
|% 1,46
|
|SASA
|9,09
|316.982.365
|% 7,96
|
|THYAO
|9,11
|255.153.636
|% 2,02
|
|PETKM
|3,47
|248.625.279
|% 1,76
|
|ASELS
|23,62
|202.573.363
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,06
|105.377.011
|% 6,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.433.969
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|166.739.354
|% 2,20
|
|PETKM
|3,47
|248.625.279
|% 1,76
|
|IHLAS
|0,54
|31.186.483
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3202
|8,3619
|% 1,00
|
|Frank
|6,9061
|6,9477
|% 0,65
|
|Riyal
|1,7971
|1,8061
|% 0,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.639
|19,65
|
|Altın Gr.
|357
|357
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,54
|14,58
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|0,06
|
|B. Petrol
|32,96
|32,96
|-1,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:31SILVR
Yüzde 9.60 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 115, 262 adet işlem
-
14:30BSOKE
Yüzde 5.81 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 608, 071 adet işlem
-
14:29BAKAB
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 039, 500 adet işlem
-
14:28RTALB
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 668 adet işlem
-
14:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, BIMAS, TCELL