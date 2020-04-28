***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2020 10:16
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840622
BIST
12:04101.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 12,92
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
12:046,9977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
12:047,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0296
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5974
En Düşük
7,5499
12:04383,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -1,92
|Açılış
|: 383,35
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|44.951.136
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.447.785
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|505.454
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|131.682
|% 10,00
|
|KUTPO
|9,69
|17.595.464
|% 9,99
|
|YBTAS
|5.826,00
|87.390
|% -10,00
|
|KNFRT
|11,36
|15.907.030
|% -5,65
|
|ALCTL
|20,96
|42.859.236
|% -5,42
|
|SMART
|9,84
|23.486.097
|% -5,20
|
|LINK
|28,96
|5.327.390
|% -5,05
|
|ECILC
|5,21
|462.439.252
|% 1,96
|
|GARAN
|8,42
|455.901.774
|% 0,72
|
|THYAO
|10,79
|356.226.330
|% -0,28
|
|ASELS
|27,38
|297.626.910
|% -0,36
|
|MPARK
|16,19
|228.471.979
|% 9,24
|
|ECILC
|5,21
|462.439.252
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,12
|146.335.450
|% 0,00
|
|GARAN
|8,42
|455.901.774
|% 0,72
|
|AVOD
|2,38
|109.049.649
|% 4,39
|
|TSKB
|1,05
|45.427.035
|% -0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6943
|8,7379
|% 0,42
|
|Frank
|7,1354
|7,1783
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8553
|1,8646
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-9,97
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.511
|-14,80
|
|Tam
|2.518
|2.572
|-15,20
|
|Yarım
|1.227
|1.257
|-7,40
|
|Çeyrek
|615
|629
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,00
|15,04
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|22,44
|22,44
|-0,63
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