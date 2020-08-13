***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.08.2020 10:39
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868535
BIST
11:141.112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,04
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
11:147,3552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
11:148,7055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7073
En Düşük
8,6148
11:14455,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,64
|Açılış
|: 455,67
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MSGYO
|4,18
|18.905.568
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|20.103
|% 10,00
|
|SILVR
|4,54
|42.352.829
|% 9,93
|
|TKURU
|60,90
|516.371
|% 9,93
|
|KENT
|2.080,00
|3.194.880
|% 9,90
|
|PKENT
|702,50
|546.545
|% -9,99
|
|KLGYO
|9,31
|37.561.245
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|571.021
|% -9,96
|
|VKFYO
|9,43
|1.055.811
|% -9,93
|
|DOBUR
|23,70
|92.027
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,05
|511.140.189
|% 1,67
|
|KRDMD
|2,92
|388.337.487
|% -3,31
|
|THYAO
|11,22
|337.382.274
|% -1,75
|
|GARAN
|7,03
|299.988.004
|% -0,57
|
|ASELS
|17,84
|298.850.890
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,92
|388.337.487
|% -3,31
|
|EKGYO
|2,03
|233.446.055
|% -0,49
|
|KARSN
|3,18
|235.002.250
|% 3,92
|
|TSKB
|1,12
|76.554.500
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,50
|100.249.481
|% -0,66
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3516
|7,3552
|% 0,29
|
|Euro
|8,6954
|8,7055
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,5816
|9,6297
|% 0,57
|
|Frank
|8,0441
|8,0925
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9535
|1,9633
|% 0,20
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|12,68
|
|Altın Gr.
|456
|456
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|45,29
|45,29
|-0,14
|