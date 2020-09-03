***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2020 15:37
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873134
BIST
15:491.077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
15:497,4496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0669
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
15:498,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8308
En Düşük
8,7171
15:49462,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 462,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
464,00
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ADEL
|19,36
|52.894.285
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.327.879
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|32.162.657
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.246.417
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,25
|21.450.643
|% 9,98
|
|KENT
|458,50
|1.763.850
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.525.663
|% -9,97
|
|ISKUR
|300.001,90
|900.004
|% -9,91
|
|TURGG
|79,00
|9.344.628
|% -7,93
|
|DOGUB
|3,95
|109.723.769
|% -7,28
|
|GSRAY
|3,59
|1.058.800.279
|% 3,16
|
|ASELS
|16,92
|923.603.344
|% 1,93
|
|TSPOR
|5,69
|810.706.966
|% 2,89
|
|BJKAS
|3,51
|705.594.186
|% 2,93
|
|GARAN
|6,76
|549.389.767
|% -1,31
|
|GSRAY
|3,59
|1.058.800.279
|% 3,16
|
|BJKAS
|3,51
|705.594.186
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,71
|291.232.922
|% -3,39
|
|TSPOR
|5,69
|810.706.966
|% 2,89
|
|IHLAS
|0,84
|95.483.006
|% -4,55
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4441
|7,4494
|% 0,90
|
|Euro
|8,8118
|8,8212
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,8601
|9,9096
|% 0,34
|
|Frank
|8,1420
|8,1911
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9801
|1,9901
|% 0,91
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-10,97
|
|Altın Gr.
|463
|464
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.120
|5,00
|
|Tam
|3.059
|3.137
|5,51
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|2,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,03
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,92
|
Seans Raporu
15:47
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