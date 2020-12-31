***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 13:42
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896019
BIST
15:051.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:057,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:059,1154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0513
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:05451,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,86
|Açılış
|: 451,32
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:03
|MAALT
|111,10
|41.222.315
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.146.699
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.006.533
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,25
|2.407.786.369
|% 2,62
|
|SISE
|7,34
|1.164.979.166
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,80
|1.146.935.393
|% -9,29
|
|GARAN
|10,34
|821.174.807
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,84
|506.317.263
|% 5,19
|
|ZOREN
|2,84
|506.317.263
|% 5,19
|
|SISE
|7,34
|1.164.979.166
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|279.175.731
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,09
|331.544.689
|% 0,00
|
|TSKB
|1,79
|190.345.788
|% -0,56
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4218
|% 0,52
|
|Euro
|9,1006
|9,1146
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0941
|10,1448
|% 0,70
|
|Frank
|8,3881
|8,4386
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9712
|1,9811
|% 0,46
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem
-
15:15MERKO
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 120 adet işlem
-
15:14POLHO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 499, 508 adet işlem
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, BIMAS, ASELS
-
15:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, KOZAL