***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2020 15:13
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896062
BIST
15:111.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,83
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:117,4246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0414
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:119,1193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0552
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:11451,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,96
|Açılış
|: 451,43
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:11
|MAALT
|111,10
|41.346.747
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.543.731
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.285.162
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.420.893.396
|% 2,44
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,86
|1.174.953.988
|% -9,07
|
|GARAN
|10,33
|837.935.404
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|280.352.132
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|196.233.814
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|334.856.541
|% 0,00
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4195
|7,4246
|% 0,56
|
|Euro
|9,0989
|9,1193
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,0918
|10,1424
|% 0,68
|
|Frank
|8,3828
|8,4333
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% 0,39
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 6 kaybederek (% -0.22 ) 1, 639
-
15:22XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 16, 314.00 milyon TL de
-
15:21POLHO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 984, 592 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 16, 181.00 milyon TL de
-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem