***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 14:53
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912876
BIST
15:431.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:437,2503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2503
En Düşük
7,1530
15:438,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1497
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:43416,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,90
|Açılış
|: 416,54
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:43
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.392.313
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|THYAO
|13,04
|1.406.840.545
|% 1,64
|
|KOZAL
|129,40
|1.297.960.529
|% -3,07
|
|SASA
|41,92
|1.273.022.661
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.132.826.002
|% 0,00
|
|PETKM
|5,24
|1.778.890.859
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,88
|203.889.182
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|369.678.214
|% -1,72
|
|KARSN
|4,46
|866.047.148
|% -5,11
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2433
|7,2503
|% 1,13
|
|Euro
|8,8693
|8,8759
|% 1,72
|
|Sterlin
|10,2039
|10,2551
|% 0,97
|
|Frank
|7,9563
|8,0043
|% 1,03
|
|Riyal
|1,9240
|1,9337
|% 0,95
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|2,00
|
|Tam
|2.757
|2.826
|-1,98
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-0,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,32
|
Seans Raporu
15:43
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-
15:55AKENR
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 1.96 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 466, 408 adet işlem
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15:54BSOKE
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 758, 521 adet işlem
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15:53PRKME
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 660, 815 adet işlem
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15:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, SAHOL
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15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 65 artarak (% 0.20 ) 1, 299