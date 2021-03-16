***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 10:17
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918388
BIST
10:201.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,89
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.560
10:207,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,5496
En Düşük
7,5139
10:208,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0136
En Düşük
8,9627
10:20418,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,24
|Açılış
|: 418,29
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler10:18
|TRILC
|21,42
|31.065.062
|% 9,96
|
|VAKKO
|17,22
|7.013.258
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|335.187
|% 9,96
|
|IDEAS
|68,65
|2.418.196
|% 9,93
|
|SANKO
|14,50
|28.746.085
|% 9,77
|
|FENER
|29,30
|158.374.385
|% -7,10
|
|GRNYO
|3,46
|4.330.260
|% -4,95
|
|MMCAS
|5,70
|38.954
|% -4,84
|
|ECZYT
|57,50
|4.120.586
|% -4,09
|
|AYCES
|77,00
|154.475
|% -3,14
|
|SISE
|7,78
|169.148.704
|% -0,13
|
|GOZDE
|9,09
|168.523.079
|% -0,55
|
|FENER
|29,30
|158.374.385
|% -7,10
|
|LOGO
|174,00
|147.842.677
|% 7,34
|
|OTKAR
|450,40
|138.079.737
|% 3,30
|
|SISE
|7,78
|169.148.704
|% -0,13
|
|GOZDE
|9,09
|168.523.079
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,71
|43.699.049
|% 0,74
|
|EKGYO
|2,23
|35.781.283
|% 0,00
|
|BJKAS
|5,27
|78.455.180
|% 4,56
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5306
|7,5333
|% 0,01
|
|Euro
|8,9781
|8,9849
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,3764
|10,4284
|% -0,64
|
|Frank
|8,0775
|8,1262
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9991
|2,0091
|% -0,18
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-3,31
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|-0,76
|
Seans Raporu
10:18
daha fazla
-
10:31BJKAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 268, 197 adet işlem
-
10:30SANKO
Yüzde 9.39 oranında artışla 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 905, 873 adet işlem
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TUPRS, MGROS
-
10:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, THYAO, TAVHL
-
10:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 71 artarak (% 0.20 ) 1, 359