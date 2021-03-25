***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2021 10:11
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920360
BIST
11:481.427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 13,52
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.417
11:487,9871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0661
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9871
En Düşük
7,8757
11:489,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0871
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:48442,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,56
|Açılış
|: 442,29
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:46
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|48.824.809
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.530.750
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,21
|1.028.914.152
|% 0,14
|
|SASA
|48,02
|753.736.884
|% 1,52
|
|KOZAL
|122,20
|425.368.049
|% 2,86
|
|KRDMD
|6,79
|379.960.276
|% 1,34
|
|TUPRS
|96,20
|373.619.775
|% 4,45
|
|GARAN
|7,21
|1.028.914.152
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,23
|136.441.564
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,79
|379.960.276
|% 1,34
|
|SKBNK
|1,23
|66.548.723
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,94
|92.398.276
|% 1,57
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9685
|7,9744
|% 0,67
|
|Euro
|9,4318
|9,4664
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,8452
|10,8996
|% 0,33
|
|Frank
|8,4468
|8,4976
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,29
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-3,03
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,97
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|-0,91
|