***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.04.2021 10:38
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926007
BIST
11:561.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,82
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.410
11:568,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
11:569,6926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0241
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
11:56456,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,31
|Açılış
|: 456,94
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler11:54
|TUREX
|14,52
|181.674
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|361.280
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|41.732.217
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|126.688.391
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.206.491
|% -9,95
|
|KRTEK
|17,00
|9.080.954
|% -8,11
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|ISBIR
|8.000,00
|224.000
|% -5,88
|
|BJKAS
|10,99
|447.864.475
|% 8,06
|
|EREGL
|16,16
|392.665.898
|% 2,02
|
|KRDMD
|7,44
|233.268.042
|% 0,13
|
|JANTS
|847,00
|226.130.167
|% -0,35
|
|RTALB
|31,48
|185.804.080
|% 5,64
|
|ITTFH
|2,83
|177.247.224
|% 7,20
|
|EKGYO
|1,92
|92.323.337
|% -0,52
|
|DOHOL
|3,30
|154.330.076
|% -1,79
|
|GSRAY
|3,90
|168.957.435
|% 4,84
|
|TSKB
|1,41
|58.649.007
|% 0,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1462
|8,1521
|% 0,24
|
|Euro
|9,6837
|9,6957
|% -0,22
|
|Sterlin
|11,1337
|11,1896
|% -0,07
|
|Frank
|8,7608
|8,8136
|% -0,08
|
|Riyal
|2,1645
|2,1753
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-10,21
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,51
|
Seans Raporu
11:54
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