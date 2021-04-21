***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 10:06
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929830
BIST
12:341.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -19,24
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:348,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:349,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0836
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:34467,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,14
|Açılış
|: 467,96
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
467,99
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:34
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.525.827
|% 9,52
|
|FENER
|34,90
|75.528.331
|% 9,06
|
|JANTS
|770,00
|48.766.841
|% 8,53
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.750.096
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.469.053
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.239.480
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|9.909.571
|% -9,78
|
|ODAS
|2,47
|183.842.278
|% -9,19
|
|PETKM
|6,42
|683.873.698
|% -2,28
|
|GARAN
|6,96
|484.779.999
|% -1,83
|
|EREGL
|18,17
|471.366.895
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,16
|336.281.144
|% -0,56
|
|THYAO
|11,12
|239.844.120
|% -0,36
|
|YKBNK
|2,07
|226.018.647
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|683.873.698
|% -2,28
|
|ODAS
|2,47
|183.842.278
|% -9,19
|
|GARAN
|6,96
|484.779.999
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,83
|118.908.051
|% -0,54
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1877
|8,1889
|% 1,01
|
|Euro
|9,8432
|9,8525
|% 0,86
|
|Sterlin
|11,3605
|11,4174
|% 0,80
|
|Frank
|8,8817
|8,9352
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1756
|2,1865
|% 0,92
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|0,70
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.151
|29,25
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|14,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|6,94
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,81
|0,07
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,73
|