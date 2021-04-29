***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.04.2021 10:32
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932194
BIST
10:351.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,36
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.401
En Düşük
1.391
10:358,1759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0128
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2146
En Düşük
8,1679
10:359,9232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0261
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
10,0012
En Düşük
9,9028
10:35467,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,65
|Açılış
|: 467,56
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
467,13
BIST En Aktif Hisseler10:33
|RYSAS
|4,27
|14.397.201
|% 9,77
|
|AYCES
|71,25
|2.745.566
|% 9,53
|
|BJKAS
|7,61
|38.939.781
|% 9,18
|
|MERIT
|241,50
|940.643
|% 7,81
|
|RTALB
|24,98
|52.249.019
|% 6,75
|
|ATLAS
|1,83
|817.864
|% -9,85
|
|KERVN
|0,66
|352.485
|% -9,59
|
|IDGYO
|6,33
|183.057
|% -9,44
|
|ATSYH
|4,20
|7.262
|% -7,69
|
|FENER
|28,16
|12.543.195
|% -6,20
|
|GARAN
|7,19
|161.418.081
|% 0,98
|
|SASA
|37,14
|158.329.682
|% 2,03
|
|EREGL
|19,19
|150.359.198
|% 1,32
|
|PETKM
|6,55
|138.419.168
|% 0,46
|
|BIOEN
|17,06
|91.241.159
|% -1,67
|
|GARAN
|7,19
|161.418.081
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,11
|45.937.576
|% 0,48
|
|PETKM
|6,55
|138.419.168
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,10
|21.370.891
|% 2,80
|
|EKGYO
|1,84
|20.259.931
|% 0,55
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1786
|8,1848
|% -0,05
|
|Euro
|9,9242
|9,9356
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,3813
|11,4384
|% -0,03
|
|Frank
|8,9458
|8,9997
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1735
|2,1844
|% -0,17
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,03
|
|B. Petrol
|67,03
|67,03
|0,25
|