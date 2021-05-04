***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 12:45
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934359
BIST
16:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
16:588,3117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
16:5810,0022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0468
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
16:58479,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,89
|Açılış
|: 479,58
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
480,18
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler16:58
|KARTN
|61,60
|57.484.243
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,77
|5.064.117
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.209.405
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.618.300
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.712.109
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,72
|56.294.634
|% -7,59
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,60
|1.506.899.172
|% 3,38
|
|THYAO
|12,70
|1.054.514.499
|% -1,70
|
|KRDMD
|7,57
|768.898.752
|% 2,44
|
|GARAN
|7,29
|768.444.384
|% -1,09
|
|PETKM
|6,85
|738.985.984
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,08
|288.651.501
|% -1,89
|
|PETKM
|6,85
|738.985.984
|% 0,74
|
|GARAN
|7,29
|768.444.384
|% -1,09
|
|DOHOL
|2,96
|311.939.049
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,57
|768.898.752
|% 2,44
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3090
|8,3117
|% 0,78
|
|Euro
|9,9967
|10,0022
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,4826
|11,5401
|% 0,37
|
|Frank
|9,0749
|9,1296
|% 0,64
|
|Riyal
|2,2100
|2,2211
|% 0,77
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|0,08
|