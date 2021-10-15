***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.10.2021 12:48
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971005
BIST
15:391.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,26
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.402
15:399,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0593
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
15:3910,7132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0399
|Açılış
|: 10,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
15:39526,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -4,09
|Açılış
|: 526,13
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
525,06
BIST En Aktif Hisseler15:37
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|MERIT
|28,70
|44.636.329
|% 8,30
|
|CEOEM
|10,55
|109.040.964
|% 7,54
|
|SARKY
|13,32
|38.278.695
|% 6,39
|
|SANFM
|26,68
|33.063.475
|% 6,38
|
|BAYRK
|8,91
|2.719.350
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.970.294
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|115.659.221
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|170.906.886
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.612.928
|% -9,95
|
|GARAN
|8,97
|1.734.821.883
|% -3,13
|
|THYAO
|14,34
|749.096.335
|% 0,28
|
|KRDMD
|6,95
|719.594.785
|% 2,96
|
|EREGL
|17,64
|611.135.465
|% 0,51
|
|TUPRS
|128,00
|596.459.543
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,87
|519.815.520
|% 1,63
|
|GARAN
|8,97
|1.734.821.883
|% -3,13
|
|YKBNK
|2,34
|363.333.620
|% -2,09
|
|ODAS
|1,49
|189.128.656
|% 3,47
|
|KRDMD
|6,95
|719.594.785
|% 2,96
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2327
|9,2364
|% 0,64
|
|Euro
|10,7098
|10,7274
|% 0,51
|
|Sterlin
|12,6470
|12,7104
|% 1,03
|
|Frank
|9,9258
|9,9856
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4541
|2,4664
|% 0,55
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-24,02
|
|Altın Gr.
|526
|527
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|3.483
|3.536
|-23,00
|
|Tam
|3.463
|3.550
|-25,36
|
|Yarım
|1.674
|1.717
|-12,27
|
|Çeyrek
|840
|859
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,84
|84,84
|0,84
|
Seans Raporu
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