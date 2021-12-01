***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 11:02
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980426
BIST
11:191.855
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 45,30
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.855
En Düşük
1.823
11:1913,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0306
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,7313
En Düşük
12,9302
11:1915,4541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0724
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,5715
En Düşük
14,8683
11:19772,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -6,19
|Açılış
|: 772,55
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.925
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.902.644
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.768.642
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.602.961
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|60,00
|7.733.466
|% -9,77
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,10
|831.112.888
|% 5,11
|
|SISE
|13,15
|709.286.426
|% 4,78
|
|KRDMD
|8,91
|603.751.676
|% 4,21
|
|GARAN
|11,59
|590.673.544
|% 1,49
|
|SASA
|45,50
|540.584.183
|% 4,84
|
|TSKB
|1,50
|131.109.025
|% 1,35
|
|KRDMD
|8,91
|603.751.676
|% 4,21
|
|YKBNK
|3,25
|217.395.476
|% 2,52
|
|PETKM
|7,98
|524.912.749
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,27
|144.349.027
|% 1,34
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5938
|13,6405
|% -0,22
|
|Euro
|15,3873
|15,4541
|% -0,47
|
|Sterlin
|17,8824
|17,9720
|% -1,34
|
|Frank
|14,6174
|14,7054
|% -1,43
|
|Riyal
|3,5818
|3,5997
|% -1,39
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,90
|
|Altın Gr.
|771
|771
|-7,29
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|2,81
|
Seans Raporu
11:19
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11:31DITAS
Yüzde 9.25 oranında artışla 31.90 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 793 adet işlem
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11:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 57 artarak (% 2.71 ) 1, 995
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11:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SISE
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11:30XU100
Endeks 1, 853 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 4 üstünde . İşlem hacmi 9, 498.00 milyon TL de
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11:26SARKY
Yüzde 7.39 oranında artışla 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 495 adet işlem