***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2021 11:20
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980431
BIST
14:051.852
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 42,20
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
14:0513,2951
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -0,3760
|Açılış
|: 13,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
14:0515,0746
En Yüksek
|Değişim
|: -2,91%
|| -0,4519
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
14:05760,46
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -18,28
|Açılış
|: 760,46
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler14:04
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.223.031
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,24
|407.148
|% 9,99
|
|QNBFL
|74,35
|245.053
|% 9,99
|
|DOBUR
|212,30
|15.502.358
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|10.871.334
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,89
|1.351.472
|% -9,93
|
|BRKO
|1,02
|401.460
|% -7,27
|
|BALAT
|9,00
|1.104.273
|% -6,05
|
|GARAN
|11,68
|2.441.350.214
|% 2,28
|
|THYAO
|18,53
|2.062.475.235
|% 7,61
|
|SISE
|12,98
|1.887.687.138
|% 3,43
|
|SASA
|46,28
|1.355.540.086
|% 6,64
|
|KRDMD
|8,82
|1.155.546.635
|% 3,16
|
|YKBNK
|3,28
|823.761.229
|% 3,47
|
|GARAN
|11,68
|2.441.350.214
|% 2,28
|
|EKGYO
|2,28
|420.054.553
|% 1,79
|
|TSKB
|1,50
|258.568.320
|% 1,35
|
|SISE
|12,98
|1.887.687.138
|% 3,43
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2074
|13,2467
|% -3,10
|
|Euro
|14,9664
|15,0417
|% -3,12
|
|Sterlin
|17,5870
|17,6752
|% -2,96
|
|Frank
|14,3452
|14,4317
|% -3,27
|
|Riyal
|3,5194
|3,5370
|% -3,11
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|15,33
|
|Altın Gr.
|760
|760
|-18,37
|
|Cumhuriyet
|5.039
|5.115
|54,00
|
|Tam
|5.005
|5.136
|47,71
|
|Yarım
|2.419
|2.484
|23,08
|
|Çeyrek
|1.213
|1.242
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,75
|9,76
|-0,26
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|3,16
|