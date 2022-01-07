***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.01.2022 14:55
***INTEM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [INTEM]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
INTEM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989890
BIST
16:102.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,48
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
16:1013,8988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0569
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
16:1015,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0803
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7577
En Düşük
15,5317
16:10801,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 7,58
|Açılış
|: 801,18
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,76
|30.617.504
|% 9,93
|
|BRMEN
|2,12
|670.749
|% 9,84
|
|SODSN
|33,46
|525.889
|% 9,49
|
|ORCAY
|31,72
|9.761.739
|% 8,85
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|63.417.674
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,33
|233.769.820
|% -9,42
|
|IHEVA
|1,00
|24.347.095
|% -5,66
|
|IHAAS
|10,40
|3.939.517
|% -5,63
|
|GARAN
|11,67
|3.452.244.179
|% 1,66
|
|EREGL
|30,54
|3.020.976.517
|% 1,13
|
|KRDMD
|11,21
|2.080.412.388
|% 5,85
|
|THYAO
|24,40
|2.012.139.315
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,58
|1.428.407.722
|% 2,58
|
|YKBNK
|3,58
|1.428.407.722
|% 2,58
|
|GARAN
|11,67
|3.452.244.179
|% 1,66
|
|KRDMD
|11,21
|2.080.412.388
|% 5,85
|
|EKGYO
|2,29
|392.012.691
|% 1,33
|
|TSKB
|1,54
|245.984.992
|% 1,99
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8810
|13,9016
|% 0,43
|
|Euro
|15,6913
|15,7205
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,8049
|18,8992
|% 1,02
|
|Frank
|15,0348
|15,1254
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6983
|3,7168
|% 0,91
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|0,41
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,58
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|63,00
|
|Tam
|5.291
|5.429
|62,62
|
|Yarım
|2.557
|2.626
|30,29
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|15,14
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,17
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|0,07
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,67
|